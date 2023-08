Les Journées de la Méditerranée à Korba: Favoriser une dynamique impliquant les jeunes autour des enjeux environnementaux

Les Journées de la Méditerranée à Korba sont organisées par l’Association Tunisienne de Protection de la Nature et de l’Environnement de Korba les 19 et 20 Août 2023 . L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet “Jeunes Med en Action” sous le programme Safir et vise à créer une dynamique impliquant les jeunes autour des enjeux environnementaux.

Cet évènement aura lieu à Korba, une occasion exceptionnelle de plonger dans les fonds de la mer Méditerranée, dévoiler les secrets splendeurs de cette vie sous-sol et révéler sa biodiversité stupéfiante par ses formes et ses couleurs, informe les organisateurs.

Au cours de ces deux journées inspirantes, les défis environnementaux auxquels fait face notre région méditerranéenne seront explorés tout en mettant en lumière les solutions novatrices et durables pour assurer sa préservation.

L’événement comprendra des conférences captivantes, des ateliers interactifs, et des opportunités uniques de réseautage avec des experts et des acteurs clés du domaine.

Un programme riche est attendu les 19 et 20 août à Korba dont voici les détails :

Pour toute demande d’information supplémentaire, consultez la page facebook de l’Association Tunisienne de Protection de la Nature et de l’environnement de Korba.

