Des produits recyclés des déchets de construction et de démolition seront utilisés pour effectuer les travaux du projet d’aménagement d’un tronçon de 1,2km de la route nationale n° 3, au gouvernorat de Ben Arous (du point kilométrique 8 au point kilométrique 9) annonce le ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Il s’agit d’une première expérience pilote en Tunisie dans le domaine de la valorisation des déchets de construction et de démolition. Elle permettra de lancer une nouvelle spécialisation dans le marché de la construction dans le cadre d’un environnement durable.

Le département de l’Equipement a précisé, dans un communiqué, que ce projet nécessite la mobilisation de 1,3 million de dinars. Les travaux dureront 45 jours, et ce dès la finalisation de la mise en place des signalisations routières nécessaires (prévue le 25 août).

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de partenariat entre le Centre d’Essaies et des Techniques de Construction (CETEC), relevant du ministère de l’Equipement, le ministère de l’Environnement, et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema – France).

Il fait partie du programme RE-MED, dont la finalité est d’expérimenter et de transférer entre les quatre pays partenaires (France, Italie, Liban et Tunisie), des technologies de transformation des déchets de construction et démolition en granulats alternatifs ou artificiel.

Par ailleurs, le ministère de l’équipement prévoit la déviation du trafic routier au niveau de ce tronç, à partir du 26 août. A cet effet, il invite l’ensemble des usagers de la route nu 3 à faire preuve de vigilance, à réduire la vitesse et à respecter les signalisations routières en place.

Tekiano avec TAP