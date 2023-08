Le Lab’ess recherche 10 femmes entrepreneures pour intégrer son incubateur à Sfax. Le programme du Lab’ess permet de booster les projets tout en gardant à l’esprit l’essentiel : l’impact positif sur notre société.

Le cursus d’incubation s’adresse aux porteuses de projets qui proposent des solutions innovantes et apportent des réponses viables à des besoins sociaux ou environnementaux peu ou mal satisfaits contribuant à une ville plus durable et inclusive, sous la forme d’ENTREPRISE SOCIALE proposant une solution lancée sur le marché, ou au minima un prototype prêt à être commercialisé.

Fort de son expérience auprès d’entrepreneur.e.s sociaux.ales dans la région de Tunis, le Lab’ess relance le programme Essentielles, un programme d’incubation 100% féminin pour accompagner et financer les femmes actrices du changement, pendant quatre mois, dans la région de Sfax et ses alentours ainsi qu’une équipe dédiée et sensibilisée au service des entrepreneures !

Après le succès de sa première promotion clôturée le 30 juin dernier, c’est au tour d’une deuxième cohorte d’entrepreneuses de rejoindre le programme Essentielles.

Si vous êtes une entreprise sociale avec un produit sur le marché ou un prototype prêt à être lancé, déposez votre candidature sur ce formulaire en ligne : https://www.labess.tn/incubation/candidatez-a-sfax/

La clôture de l’appel à candidature est fixée 24 septembre 2023. L’annonce des candidates présélectionnées se fera le 27 septembre 2023. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.labess.tn/incubation/incubation-a-sfax/

Tekiano avec communiqué