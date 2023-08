GoMyCode inaugure son hackerspace au Pôle technologique El Ghazala. Un des leaders de l’éducation digitale et de la formation en technologies émergents en Tunisie, GoMyCode a annoncé, le vendredi 25 août 2023, l’inauguration de son tout nouveau hackerspace situé au Pôle technologique El Ghazela.

Ce nouvel espace a pour mission de catalyser l’innovation, la créativité et l’apprentissage collaboratif dans le domaine de la technologie et de la programmation.

La cérémonie d’ouverture a été suivie d’un panel captivant en présence de Kais Mabrouk Co-General Manager de GoMyCode, Farouk Kamoun, Fondateur de l’école Sésame, Mohamed Ben Ahmed de la société Micro Electronic et Mohamed Torkhani Du Groupe ACTIA, ainsi que des représentants des médias.

A cette occasion, M. Kais Mabrouk a déclaré : « Nous sommes ravis d’ouvrir notre tout nouvel hackerspace à El Ghazala, qui offrira un accès à une large gamme de formations de pointe. Notre objectif est de donner à tous les passionnés de codage la chance d’apprendre et de se former dans des domaines variés et porteurs d’avenir ».

Et d’ajouter : « Nous croyons fermement en l’importance de l’apprentissage continu et du développement de compétences dans l’univers digital en constante évolution. Cette expansion à El Ghazala marque une étape importante dans notre mission de former la prochaine génération de leaders technologiques. Nous invitons le public à découvrir notre nouveau hackerspace et à participer à cette aventure d’apprentissage et d’innovation ».

Lors de cette journée, une remise de 20% a été offerte aux personnes ayant fait leur inscription sur place pour une formation de leur choix.

GoMyCode a célébré son 5ème anniversaire au mois de juillet 2023. Au cours des cinq dernières années, l’entreprise s’est établie comme un chef de file dans l’éducation digitale en proposant une approche pédagogique novatrice basée sur des projets concrets et des formations pratiques. Des certifications spécialisées comme l’ISTQB, la Conception d’interfaces utilisateur, le Conseil en entreprise, le Marketing digital avancé centré sur l’e-commerce et le SEO, la Conception graphique ainsi que le Développement de jeux en 3D, sont parmi les offres passionnantes.

Tekiano avec communiqué