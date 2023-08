Météo en Tunisie : Temps passagèrement nuageux accompagné de pluies

La Météo en Tunisie sera caractérisée par un temps sera passagèrement nuageux, ce lundi 28 août 2023. Ces nuages seront parfois denses avec apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur les régions ouest du nord, puis les régions ouest du centre et du sud, pendant la nuit, avec possibilité de chutes de grêle sur des endroits limités, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera fort près des côtes, sur les hauteurs et localement sur le sud, avec des phénomènes locaux de sables et relativement fort sur le reste des régions.

La mer sera très agitée, à localement agitée au nord.

Les températures maximales seront comprises entre 24 et 30 degrés au nord et dans les hauteurs, entre 32 et 39 degrés dans le reste des régions, et atteindront 41 degrés dans l’extrême sud, avec apparition de coup de sirocco local.