Le festival du court-métrage CINEMANA revient du 4 au 9 septembre 2023 à la CST (Programme)

Le Festival du court-métrage CINEMANA ou Journées cinématographique du court métrage à Tunis revient pour une 3ème édition qui se tiendra du 4 au 9 septembre 2023 à la Cité des sciences de Tunis (CST).

Cinémana سينمانا est un festival national qui vous offre l’opportunité unique de venir découvrir le talent et le regard de jeunes réalisateurs tunisiens sur la société contemporaine et ses enjeux. C’est une occasion pour les jeunes talents résidant en Tunisie de s’exprimer à travers le 7ème art, mais aussi, pour tous les cinéphiles de découvrir de nouveaux talents, de s’émouvoir, de partager et d’apprendre autour d’une passion commune : le cinéma

Ouvert à tout type de court-métrage, qu’il soit de fiction, documentaire, d’animation ou expérimental réalisé par des jeunes âgées entre 16 ans et 30 ans résidant en Tunisie, le festival prévoit dans sa programmation des projections des courts métrages sélectionnés en compétition et hors compétition, des ateliers de formations à l’image et au son (réalisation, photographie et prise de vue, montage image et son, animation 2D), des masterclass avec des professionnels du cinéma et une soirée de remise des prix.

Programme de CINEMANA 2023 à la Cité des Sciences à Tunis

Organisées par l’Alliance Française de Tunis (AFT) avec le soutien de la Principauté de Monaco, du Consulat Général de Monaco à Tunis et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), les Journées cinématographiques du court-métrage à Tunis seront l’occasion pour les jeunes de présenter leurs films, de se former et de rencontrer des professionnels du cinéma.

L’Alliance Française Tunis informe que les masterclass et les projections sont gratuites et ouvertes à tous sans inscription. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook du festival Cinemana.

Tekiano