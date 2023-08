Un numéro vert pour signaler les abus mis à disposition par le Ministère de l’Agriculture Tunisien

Un numéro vert pour signaler les abus est mis à disposition des citoyens par le Ministère de l’Agriculture Tunisien pour les signalements et les conseils. Dans une publication mise en ligne sur son compte Facebook, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche maritime informe qu’il a mis en place ce numéro gratuit “80101250” pour permettre aux citoyens de signaler les infractions.

Il précise que les citoyens pourront signaler différentes infractions susceptibles de nuire à nos ressources aquatiques, marines et forestières, telles que l’utilisation anarchique des eaux d’irrigation et d’eau potable, la pêche illicite, ainsi que les atteintes à nos forêts telles que les incendies et l’abattage illégal. Ce numéro est également disponible pour toute question ou orientation.

Le Ministère confirme que la ligne verte “80101250”, gérée par la cellule de suivi et de vigilance du Ministère, est un numéro gratuit couvrant l’ensemble du territoire de la République, opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Tekiano