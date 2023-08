Météo en Tunisie : Des pluies attendues sur les régions du centre-ouest et du sud-ouest

La Météo en Tunisie sera favorable, à l’apparition de cellules orageuse dans l’après-midi du mercredi 30 août 2023 sur les régions du centre-ouest et du sud-ouest, pour concerner par la suite les zones Est du pays.

Les pluies seront, parfois, abondantes notamment au centre-est. Les températures maximales se situeront entre 27 et 33 degrés au nord, près de côtes, et aux hauteurs, et entre 34 et 38 degrés dans le reste des régions.

Le vent soufflera faible à modéré. Sa vitesse sera plus forte lors de la formation de cellules orageuses, et vers la fin de la journée, au sud, avec des phénomènes de sable. La mer sera agitée.