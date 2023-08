Rafram Chaddad présente l’exposition “The Good Seven Years” à la Station d’art B7L9

L’artiste Rafram Chaddad propose une exposition intitulée “The Good Seven Years” à la station d’art B7L9. Le public est invité à découvrir du 31 août au 31 octobre 2023, une expérience visuelle et sensorielle exceptionnelle explorant le riche héritage familial de l’artiste et proposant une réflexion profonde sur les liens entre passé et présent, mémoire et identité.

L’exploration artistique visuelle et matérielle menée par Rafram Chaddad trouve son essence dans l’histoire esthétique de sa famille, originaire de Djerba. À travers l’objectif de sa caméra vidéo, il entreprend la reconstitution des itinéraires familiaux en se servant de séquences filmées à bord des véhicules de transport en commun “les louages” circulant entre Tunis et l’île de Djerba. Cette démarche lui permet d’établir des passerelles entre des époques distinctes, façonnant ainsi des liens singuliers.

En explorant des décors méticuleusement agencés, peuplés d’éléments tangibles, d’ambiances sonores et lumineuses, les participants à l’exposition “The Good Seven Years” (Les Bonnes Sept Années) seront conviés à plonger au cœur de l’univers artistique de l’auteur.

À travers des strates de réminiscences liées à la gastronomie, des panoramas visuels et des effluves olfactifs, ils seront amenés à contempler le monde de l’artiste, une expérience évoquant le concept de mémorial.

L’exposition se pose des questions essentielles : comment les objets talismaniques tels que les icônes, amulettes et vêtements ont-ils façonné et continuent-ils de façonner divers lieux et identités ?

Rafram Chaddad, né en 1976 à Djerba, est un artiste dont les créations visuelles explorent les archives, les récits migratoires et le sentiment d’appartenance. Son œuvre transforme le familier en quelque chose d’inhabituel et l’étrange en quelque chose de familier. Travaillant entre Tunis et New York, il aborde des questions sociopolitiques comme la migration et l’identité. En deux décennies, il a créé de nombreux courts métrages et installations présentés dans des lieux prestigieux à travers le monde. Parmi ses expositions notables, on compte celles au Kunst im Tunnel à Düsseldorf et au Mucem à Marseille. Depuis 2021, Chaddad participe en tant que critique invité au programme de maîtrise en beaux-arts de l’université de Columbia.

Le vernissage de l’exposition “The Good Seven Years” est prévue pour le jeudi 31 août 2023 à partir de 19h00, à la Station d’art B7L9. À 20h00 ce même soir, sur le Rooftop du B7L9, l’artiste dévoilera son nouveau livre du même nom, lors d’une cérémonie en compagnie de Yigal Nizri, l’auteur de la biographie critique associée au livre.

Tekiano