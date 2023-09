Météo en Tunisie : températures en légère hausse et pluies éparses

La Météo en Tunisie sera marquée par des températures en légère hausse vendredi 01 septembre 2023 et des pluies attendues sur les hauteurs. Le Ciel est peu nuageux en début de journée puis les nuages deviennent plus denses l’après-midi sur les hauteurs ouest avec pluies éparses et temporairement orageuses.

Le vent est relativement fort sur le sud et modéré dans le reste des régions ; Il devient plus fort l’après-midi prés des côtes nord indique l’Institut national de la météorologie.

La mer est généralement moutonneuse à agitée et très agitée sur la zone de Serrat.

Températures maximales comprises entre 29 et 36 °C et atteindront 39°C sur l’extrême sud.