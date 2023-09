Jours fériés en Tunisie et Calendrier des vacances scolaires pour l’année 2023-2024

Les Jours fériés en Tunisie en plus du calendrier des vacances scolaires sont fixés à quelques jours du début effectif de l’année scolaire et universitaire 2023-2024.

Attendus par les élèves et les étudiants mais aussi les employés, les visiteurs et les ressortissants tunisiens à l’étranger, connaitre les dates des jours fériés et des vacances scolaires en Tunisie, permet de programmer ses séjours à l’avance et profiter ainsi des moments en famille et entre amis..

Nous partageons avec vous dans ce qui suit les dates des jours fériés et les vacances scolaires pour l’année 2023-2024 :

– Fête du Mouled (naissance du prophète) :mercredi 27 ou jeudi 28 septembre 2023

– Fête de l’évacuation: Dimanche 15 octobre 2023

– Fête de la révolution: dimanche 17 décembre 2023

– Vacances d’hiver et de fin d’année: du samedi 16 décembre 2023 après la fin des cours jusqu’au 1er janvier 2024 inclus.

– Vacances du printemps: du samedi 16 mars 2024 après la fin des cours jusqu’au dimanche 31 mars 2024 inclus.

– Fête de l’indépendance: Mercredi 20 mars 2024

-Fête des martyrs : mardi 9 avril 2024

-Aid El Fitr : Mercredi 10 avril ou jeudi 11 avril 2024

-Fête du travail : Mercredi 1er mai 2024

-Aid El Idha: Dimanche 16 juin ou lundi 17 juin 2024

-Nouvel an Hégire : Dimanche 07 juillet ou lundi 08 juillet 2024

-Fête de la république : Jeudi 25 juillet 2024

-Fête nationale de la femme : Mardi 13 août 2024

Pour les écoles et les lycées , le ministère de l’éducation tunisien précise que deux semaines de vacances sont attribuées durant le premier et le deuxième trimestre de l’année scolaire 2023-2024 :

– Les vacances du 1er trimestre : Du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2023.

– Les vacances du 2e trimestre pour les écoles et lycées sont prévues du lundi 5 février au dimanche 11 février 2024.

