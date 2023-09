L’association Afreecan se mobilise à nouveau en faveur des enfants défavorisés de Tunisie et organise cette année deux actions pour parrainer des élèves tunisiens, collecter des dons et sensibiliser les citoyens.

En plus de la traditionnelle Campagne annuelle de la rentrée scolaire dont l’objectif cette année et de parrainer 1500 élèves et les suivre pendant toute leur scolarité dans 7 régions Tunisiennes, L’association Afreecan organise en collaboration avec United Gulf Financial services-North Africa un marathon dimanche 17 septembre 2023 au Lac 1 pour sensibiliser les citoyens aux dangers du décrochage scolaire.

Pour sa deuxième édition et dans le cadre d’efforts pour une démarche engagée en matière d’actions humanitaires, UGFS organise ainsi le UGFS RUN dont les bénéfices iront au profit de l’association AFREECAN pour une cause très noble ‘NON à l’abandon scolaire’. Ce marathon est destiné aux participants âgés de 12 ans et plus, pour courir en 3 distances : 10 et 5 et 1,5 km précisant que des médailles seront remises aux lauréats.

Pour participer à ce marathon consultez le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHuhZZGXq0y1g9hsmG6ouCH7Xpbm4L7pDi3UZdzx_7_RqKKA/viewform?fbclid=IwAR17R5rmyeksgbR1L94yjuTTsboBgKA8cHr51MrW9DsFHmDdPWawKINgWAE

Les organisateurs de la première session ont collecté la somme de 30 mille dinars consacrée au réaménagement de la salle d’informatique au profit des élèves de l’école primaire de Sejnane (gouvernorat de Bizerte).

Cette manifestation vise à réhabiliter un plus grand nombre d’écoles étant donné que la dégradation de l’infrastructure des établissements scolaires et les difficultés du transport sont à l’origine du décrochage scolaire.

Sinon, vous pouvez toujours participer à la Campagne annuelle pour la rentrée scolaire 2023-2024 en effectuant une cotisation annuelle de 150 Dinars / 50 Euros notamment via la plateforme cha9a9a.tn.

Cette cotisation permettra d’assurer un suivi scolaire (cartable, carnets de notes et évolution scolaire) de chaque écolier. L’association Afreecan rappelle que cela fait 12 ans que ses membres luttent contre l’abandon scolaire et qu’ils ne s’arrêteront jamais.

L’association invite ceux qui désirent parrainer un élève à remplir aussi ce formulaire en ligne: 2023-2024 : Parrainez un écolier en difficulté et suivez-le sur toute l’année : https://forms.gle/awv5J1spgF4vWRsg6

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de l’association Afreecan.

Tekiano