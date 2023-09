Météo en Tunisie : vent fort et mer agitée sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie sera favorable à un vent fort et une mer particulièrement agitée en ce mardi 05 septembre 2023. Le ciel est peu nuageux sur la plupart des régions avec des températures maximales comprises entre 28 et 34 °C dans les régions côtières Est et les hauteurs et entre 34 et 38 °C ailleurs.

L’institut national de météorologie indique qu’un vent fort près des côtes Est sera constaté et deviendra plus fort la nuit sur le sud avec phénomènes locaux de sable ; faible à modéré sur les autres régions.

La Mer est très agitée à localement houleuse sur les côtes Est et agitée à localement très agitée sur les autres côtes.