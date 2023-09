Tarak Ben Ammar reçoit le prix Martha de Laurentiis by Kinéo du meilleur producteur/distributeur à la 80eme Mostra de Venise

Tarak Ben Ammar, président de Eagle Pictures, recevra en marge de la 80e édition de la Mostra de Venise, le Prix Martha de Laurentiis by Kinéo du meilleur producteur/distributeur international et ce au cours de la cérémonie de remise des prix Kinéo.

“Je suis heureux de recevoir cette année le prix Kinéo du meilleur producteur/distributeur – a commenté Ben Ammar- c’est le signe que l’engagement et le travail d’Eagle Pictures dans le domaine de l’audiovisuel portent leurs fruits. Ce n’est pas un aboutissement, mais au contraire, un point de départ vers un avenir fait de projets qui maintiendront cette entreprise italienne parmi les grands acteurs internationaux, notamment grâce aux

accords réalisés – et à réaliser – avec des entités de production internationales et italiennes: il s’agit d’une stratégie signée Eagle, visant à créer une plateforme audiovisuelle, basée en Italie et en Europe, ouverte sur le monde, qui nous permettra non seulement de continuer à produire et distribuer des films de qualité en Italie, mais aussi de conclure des accords afin de valoriser les compétences et les œuvres italiennes à l’échelle mondiale.”

En 2020, la société Eagles Pictures du producteur tunisien Tarak Ban Ammar avait remporté le prix de la meilleure industrie cinématographique en Italie pour l’année 2020 en marge de la 77e édition du prestigieux festival du film de Venise.

Sur la corniche du Festival de Venise, Eagle Pictures a récapitulé ses futurs projets :

– la co production avec Sony Pictures International Productions Hotspot – Amore senza rete, une comédie romantique réalisée par Giulio Manfredonia et interprétée par Francesco Arca et Denise Tantucci;

– Leopardi & co., une comédie se déroulant à Recanati, dirigée par Federica Biondi avec en vedette Whoopi Goldberg, Jeremy Irvine, Paolo Calabresi, Denise Tantucci, réalisée en co-production avec Camaleo;

– la série pour Prime Video basée sur le film à succès Sul più bello, réalisée par Francesca Marino avec Ludovica Francesconi, Jozef Gjura, Gaja Masciale, Giancarlo Commare et Thony ;

– le film co-produit avec Jean Vigo intitulé provisoirement Roll de Loris Lai, avec Marwan Hamdan et Mikhael Fridel, avec les musiques de Nicola Piovani, inspiré du livre “Sulle onde della libertà” de Nicoletta Bortolotti;

– et l’implication dans la distribution italienne du film de Lionsgate, intitulé Flight Risk, actuellement en post-production, qui marque le retour de Mel Gibson à la réalisation, avec en vedette Mark Wahlberg.

Toujours dans le cadre des co-productions, la société a réalisé d’excellents résultats au box-office italien pour le film The Equalizer 3 avec Denzel Washington, co-produit avec Sony Pictures Entertainment et distribué en Italie par Eagle Pictures, qui a enregistré la meilleure entrée de la franchise dans notre pays, avec plus de 24.000 tickets vendus le jour de sa sortie pour une recette totale de 183.000€, se positionnant à la deuxième place des films les plus vus du week-end, derrière Oppenheimer.

Un excellent résultat obtenu notamment grâce à l’accord entre Eagle Pictures et Sony Pictures Entertainment qui prévoit, en plus de la coproduction de certains titres, la distribution exclusive en Italie des productions de la major. Après le grand succès du film Lyle, Lyle, Crocodile, qui a dépassé les 110 millions de dollars de recette globale, la coopération entre Eagle Pictures et Sony Pictures Entertainment continue donc avec succès, réalisant une recette totale de 40 millions de dollars pour The Equalizer 3, prévue pour ce deuxième week-end de programmation.

Tekiano avec communiqué