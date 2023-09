Les bergers de Semmama invités d’honneur de la 26e édition de la Fête du Sel en Espagne

Les bergers de Semmama seront les invités d’honneur de la 26e édition de la Fête du Sel en Espagne. L’artiste Adnen Helali, informe que Les bergers de Djebel Semmama à Kasserine ont reçu une invitation officielle de la municipalité de “L’Escala” en Espagne pour participer en tant qu’invités d’honneur à la “Fête du Sel” en Catalogne les 16 et 17 septembre 2023.

Ce rendez-vous qui valorise la culture des bergers de Semamma et leur résilience aura lieu grâce à l’appui de l’ambassade espagnole en Tunisie et de l’ambassade de la Tunisie en Espagne.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Adnen Helali, artiste engagé dans la promotion de la Culture à Djebel Semmama, a annoncé que la participation des bergers de Semmama à cette fête catalane aura lieu à l’invitation de la municipalité de l’Escala.

La “Transhumance” des bergers de Semmama sera au coeur de la fête du Sel qu’accueille chaque année l’Escala, village maritime de la Costa Brava.

Ce rendez-vous multiculturel tuniso-espagnol verra la tenue d’une exposition photographique et des créations artisanale de la région du centre-ouest tunisien. Une rencontre poétique en guise d’hommage à la doyenne des voix de Semmama, Kalti M’barka, est également programmée.

Un spectacle artistique réunissant les bergers de Semmama et les artistes de l’Escala est prévu pour la clôture. Deux livres, en catalan et en arabe, seront aussi présentés à cette occasion.

A l’initiative du musée l’Escala, une candidature commune sera présentée par les organisateurs de la fête des bergers, à Kasserine, et la fête du sel, en Catalogne, en vue d’inscrire leurs héritages respectifs sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

L’artiste Adnen Helali est l’initiateur du Centre Culturel des Arts et Métiers de Djebel Semmama (CCAM) et de la Fête des Bergers née il y a 11 ans à Henchir Faouara menant au Djebel Semmama. En parallèle, il a largement contribué à la mise en place de projets culturels qui ont permis l’inclusion sociale des jeunes talents créateurs dont des diplômés et des autodidactes.

Durant les années ayant suivi la révolution de 2011, les populations de Semmama était la cible des groupes terroristes retranchés sur les hauteurs du Mont Semmama. Grâce à la volonté de sa population, cette région qui regorge de richesses et de talents a réussi à en faire un lieu de vie, de culture et d’espoir.

En 1997, coïncidant avec les 300 ans du grenier à sel, la Fête du sel a vu le jour pour remémorer les origines de la pêche et de la salaison, les liens de tout un village avec la mer, et pour transmettre ce monde aux générations futures “, peut-on lire sur le site du musée de l’Escala.

En 2016, la Generalitat de Catalunya déclara cette fête Patrimoine festif de Catalogne. En 2017, 20 ans après, le grenier à sel est devenu Musée de l’Escala, grâce à l’initiative citoyenne .

La Fête du sel a lieu sur la plage du vieux port de l’Escala, le troisième samedi de septembre, aux environs de l’équinoxe d’automne, lorsque la saison de la pêche sardinière s’achevait, les familles de pêcheurs qui campaient sur d’autres plages de la côte revenaient et les préparatifs des vendanges commençaient. La fête montre les principaux éléments de la vie quotidienne des familles de pêcheurs de l’Escala, les différents métiers, les danses, les chansons et la cuisine.

Au fil des ans, la musique est devenue un élément incontournable de la fête du sel. Elle s’est faite l’écho de la récupération de la mémoire orale de la Fête du sel, candidate au Patrimoine immatériel de l’humanité, de l’UNESCO “.

Tekiano avec TAP