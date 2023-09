JCC 2023 : L’ouverture à la salle Le Colisée de Tunis, le Sénégal et la Jordanie invités d’honneur

A quelques semaines du début des JCC 2023 , les Journées Cinématographiques de Carthage, prévues cette année du 28 octobre au 04 novembre 2023, les préparatifs majeurs pour l’organisation du Festival dans sa session exceptionnelle vont bon train.

La ministre des Affaires culturelles, Dr Hayet Ketat Guermazi s’est entretenue avec le comité directeur du festival et a souligné l’importance de célébrer le centenaire du cinéma tunisien à travers cet événement cinématographique majeur. Elle a mis l’accent sur la nécessité de préserver son caractère distinctif et son empreinte unique au niveau de la carte des festivals mondiaux, lit-on sur la page Facebook du ministère des affaires culturelles.

Différents aspects des JCC ont été discutés lors de cette réunion. L’accent fut mis sur la décentralisation avec la programmation de projections cinématographiques dans les régions intérieures et les prisons comme ce fut le cas au cours des éditions précédentes.

De plus, il a été convenu d’organiser une exposition commémorant le centenaire du cinéma tunisien à la Cité de la Culture, en collaboration avec la Télévision nationale, les Archives nationales et l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Les Journées Cinématographiques de Carthage, dans leur édition exceptionnelle, seront inaugurées à la salle Le Colisée de Tunis, où les amateurs du septième art auront l’occasion de découvrir des classiques du cinéma tunisien restaurés, ainsi que des productions plus récentes ou inédites, en plus de films africains et arabes, conformément aux principes de ce prestigieux festival.

De plus, l’avenue Habib Bourguiba de Tunis les façades de ses salles de cinéma ornées aux couleurs du centenaire, en plus d’une programmation variée comprenant des spectacles musicaux et de divertissement, ainsi que des défilés de mode.

Parmi les pays participants à cette édition, il y’aura le Sénégal et la Jordanie, invités d’honneur des JCC 2023 en plus de l’Algérie, de la Syrie, de la Palestine, de l’Afrique du Sud, du Soudan, du Nigeria, du Tchad, et bien d’autres.

