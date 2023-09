Kif el Kef revient pour une 2e édition en Octobre 2023 : le patrimoine vivant du Kef à l’honneur

Kif el Kef revient pour une 2e édition en Octobre 2023. Ce projet de Museum Lab met le patrimoine vivant du Kef, ville emblématique du nord-ouest Tunisien, à l’honneur. Kif el Kef, est un événement convivial autour de l’art, le patrimoine et le tourisme, qui sera organisé les 13, 14 et 15 octobre 2023. Il s’inspire des lieux, des paysages et des histoires insolites du Kef.

Kif el Kef est une célébration authentique et conviviale au carrefour des Arts, du Patrimoine et du Tourisme, qui permet de découvrir plus en profondeur l’historique, les paysages du Kef, ainsi que ses produits locaux, tout en rencontrant ses habitants.

Au cours de cette 2ème édition, des projets durables émanant de la collaboration avec 16 jeunes bénéficiaires de l’association Museum Lab prennent vie : circuits uniques, produits artisanaux, sites réaménagés, qui enrichissent l’expérience culturelle et touristique offerte par Museum Lab au Kef depuis 2021.

Les deux soirées et deux journées de Kif el Kef 2023 seront animés par des circuits culturels et naturels, un marché local, des concerts, des installations artistiques en plein air, une exposition sur la médina, des discussions enrichissantes, des ateliers de bricolage, un ciné-concert, et bien d’autres surprises.

Au programme de Kif el Kef 2023 :

Circuits de valorisation patrimoniale :

Collaboration entre Museum Lab et les 16 jeunes ayant suivi la formation Patrimoni 1 et 2, pour la création de 5 nouveaux circuits authentiques autour du patrimoine naturel et du patrimoine culturel matériel et immatériel de la ville du Kef, accompagnés de guides-médiateurs.

Marché local – accès libre:

Une occasion de découvrir 15 exposants locaux sur la place Bou Makhlouf qui promeuvent les produits du terroir régionaux et favorisent les rencontres entre producteurs et visiteurs.

Exposition et Dispositifs artistiques – accès libre:

Une exposition “Sacré Kef, Mémoire d’une Médina” sur l’histoire de la médina du Kef et son évolution urbaine; des œuvres d’art et des ateliers scénographiques dans des sites patrimoniaux connus ou méconnus, en collaboration avec 2 artistes tunisiens et 4 étudiants de l’ESSTED (Ecole supérieure de sciences et technologies du design de Tunis).

Concerts – accès libre:

Trois concerts gratuits dans la Kasbah du Kef.

Ciné-Concert – accès libre:

Projection du film “Les Aventures du prince Ahmed” de Lotte Reiniger avec interprétation musicale originale de Pan-J et Don Pac’ en collaboration avec le Goethe Institut dans le cadre magique de la Basilique St Pierre.

Ateliers DIY et autres surprises:

Ateliers variés de saponification, de cuisine, concours d’échecs…pour apprendre à tout âge à faire soi-même!

“Kif el Kef” est une action qui s’inscrit dans la programme global de Museum Lab au Kef, soutenu par la Fondation Drosos (2021 – 2024).

“Kif El Kef” est une action soutenue par le projet « Promotion du Tourisme Durable » qui est une action conjointe de l’Union européenne et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), dans le cadre du programme « Tounes Wijhetouna », mise en oeuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le Ministère du Tourisme. Pour plus d’informations, consultez la page de Kif El Kef.

