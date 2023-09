Ooredoo Tunisie et l’association Afreecan s’associent pour assurer une rentrée scolaire radieuse! Chaque année, à la rentrée, la principale préoccupation des parents est de fournir des fournitures scolaires à leurs enfants ! Les plus touchées par ce problème sont les familles défavorisées des zones rurales.

C’est dans ce contexte qu’Ooredoo Tunisie, dans le cadre de son programme de Responsabilité Sociétale des Entreprises “Tounes T3ich” et en partenariat avec l’association humanitaire AFREECAN ; a mené une opération de dons « Rentrée scolaire » en faveur des enfants défavorisés des régions de Sidi Bouzid et Siliana.

En présence de M. Mansoor Rashid Al-Khater, PDG de Ooredoo Tunisie, les membres de l’équipe Ooredoo et de l’association Afreecan ont contacté les écoles de Dhouaoda à Kesra (Siliana) et Silta (Sidi bouzid) pour fournir l’ensemble des fournitures scolaires requises aux élèves, conformément aux trois valeurs fondamentales de l’entreprise : « Caring, Connecting and Challenging ».

« L’éducation est l’un de nos piliers clés en matière de RSE, car nous comprenons qu’il s’agit d’un investissement dans le développement humain et qu’elle aura un grand impact sur l’avenir de la Tunisie. A travers cette action, avec notre partenaire Afreecan, nous aspirons à offrir aux jeunes étudiants les conditions de base pour leur permettre de profiter de la rentrée scolaire avec des fournitures complètes qui peuvent avoir un effet considérable sur leur éducation et leurs résultats scolaires et les aider à atteindre leur plein potentiel pour un avenir meilleur. » a déclaré M. Mansoor Al-Khater, PDG de Ooredoo Tunisie.

Ce programme de dons fait partie de l’accord-cadre qu’Ooredoo Tunisie a signé avec le ministère de l’Éducation en août 2023 pour soutenir l’éducation et le développement social du pays.

Ooredoo prévoit de poursuivre ses initiatives éducatives et de se concentrer sur l’autonomisation des enfants du pays pour qu’ils aient un avenir meilleur grâce au pouvoir de l’éducation.

