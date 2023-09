Creative Tunisia fait sensation à la Paris Design Week 2023

Creative Tunisia a mis à l’honneur l’artisanat tunisien à la Paris Design Week 2023 qui se déroule du 07 au 16 septembre 2023 à travers l’exposition de nouvelles collections de produits mariant avec brio savoir-faire artisanal tunisien et lignes contemporaines.

Ce rendez-vous incontournable du design dans le monde est une belle occasion de promouvoir les savoir-faire artisanaux tunisiens sur la scène internationale. Véritable patrimoine, l’artisanat tunisien connu pour sa beauté et son originalité à travers le monde est un héritage datant parfois de plusieurs siècles qui représente à la fois l’identité et la richesse de la Tunisie. De la broderie à la poterie en passant par le tressage de fibres naturels, chaque savoir-faire raconte l’histoire et la singularité d’une région.

Mais ce qui est moins connu, c’est l’étroite collaboration qui existe entre les artisans et les designers pour mettre en valeur ces savoir-faire. Pourtant les designers locaux sont des acteurs clés dans cette dynamique, car ils apportent une vision contemporaine aux produits artisanaux traditionnels. Ils sont capables de transformer des produits artisanaux traditionnels en produits modernes et tendance, tout en préservant l’authenticité et la beauté des produits artisanaux.

Le projet Creative Tunisia contribue depuis 2019 au sein du programme européen Tounes Wijhetouna à faire émerger le potentiel Tunisien en design et artisanat en renforçant les chaînes de valeur artisanales et en encourageant les collaborations entre les artisans et les designers locaux afin de créer des produits originaux qui répondent aux tendances du marché, créant ainsi des synergies positives pour le secteur de l’artisanat en Tunisie.

Cette participation à la Paris Design Week 2023, mise en œuvre en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat, vise à mettre en lumière à l’échelle internationale ces produits issus du meilleur de la création artisanale en Tunisie. Une initiative qui s’est accomplie en collaboration avec onze designers tunisiens.

Parmi ces créateurs figurent Sawsen ben Hadj Hassine, Emna Bouraoui, Yosr Boushaba,

Mohamed Njeh, Imen Charfi, Azza Dsouli, Nesrine Ouertani, Molka Saheb Ettaba, Hassene Jeljeli, Ali Khadher et Najib Bel Hadj.

La scénographie de l’exposition, qui prend vie au sein de la Galerie Joseph, est orchestrée par Stefania Di Petrillo, créatrice indépendante qui collabore en tant que designer et scénographe avec différents clients, comme Hermès Petit h, le théâtre de la Comédie Française et les cristalleries de St Louis. A côté de son travail de création, elle chronique depuis 6 ans une rubrique sur le design et l’écologie pour M le Magazine du Monde.

Main dans la main, chacun étudie le geste de l’autre jusqu’à pouvoir se rencontrer et faire naître l’objet qui sera la définition complète entre un savoir-faire ancestral et un dessin aux lignes d’aujourd’hui. Un artisanat éthique dans le respect de la valeur du travail et des matières employées. Un artisanat qui allie les formes nouvelles aux savoir-faire hérités de la nécessité de l’objet usuel.

De mains en mains, des ponts se sont ainsi créés entre les univers du design et de l’artisanat pour l’émergence de nouvelles idées tout en développant le lien social et l’impact dans les régions. Une démarche audacieuse pour également préserver des savoir-faire artisanaux, parfois en voie de disparition.

Creative Tunisia, projet financé par l’Union européenne avec une contribution de l’Agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat Tunisien est fier de porter en avant ces artisans et designers, véritables ambassadeurs du patrimoine culturel tunisien.

Tekiano avec Creativetunisia.tn