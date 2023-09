Le Film Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania dans les salles tunisiennes dès le 20 septembre 2023

Le Film Les filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania sera projeté dans les salles de cinéma tunisiennes à partir du mercredi 20 septembre 2023. Candidat de la Tunisie dans les catégories Meilleur Film international et meilleur documentaire aux Oscars 2024, Les filles d’Olfa (ou Four Daughters) est en tournée en France et en Belgique.

Ce docu-fiction salué par la critique fut un des longs-métrages retenus dans la catégorie compétition officielle du festival de Cannes 2023. Il a remporté le prix Oeil d’or du meilleur documentaire à Cannes. Tourné en Tunisie l’année dernière, des acteurs stars figurent dans le casting du film à l’instar de Hend Sabry, Majd Mastour et Khaled Abol Naga ainsi que les véritables protagonistes du documentaire qui sont Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui et Tayssir Chikhaoui.

C’est un documentaire de création, à la lisière de la fiction, qui couvre 10 ans du vécu turbulent et agité d’Olfa, une mère tunisienne quadragénaire, femme de ménage issue d’un milieu pauvre, qui a vu ses deux filles adolescentes se radicaliser, fuguer, rejoindre l’organisation terroriste Daesh en Libye et y être incarcérées suite à une attaque américaine.

Synopsis du film tunisien Les filles d’Olfa: La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent.

Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles.

Un voyage intime fait d’espoir, de rébellion, de violence, de transmission et de sororité qui va questionner le fondement même de nos sociétés…

Bande-annonce du film Les filles d’Olfa :

La musique du long-métrage Les Filles D’Olfa d’une durée de 107 minutes est signée le talentueux musicien tunisien Amine Bouhafa. Il est distribuée en Tunisie par Hakka Distribution.

S.B.