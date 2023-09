Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania représentera la Tunisie aux Oscars 2024 dans 2 catégories; celle du meilleur film international mais aussi celle du meilleur documentaire.

La réalisatrice Tunisienne Kaouther Ben Hania a précisé sur son compte personnel que c’est une fierté que son dernier film “Les Filles d’Olfa” (Four Daughters), déjà sélectionné dans la compétition officielle du festival de Cannes 2023, concourt pour figurer dans deux catégories différentes de la prestigieuse compétition cinématographique Les Oscars, qui s’organiseront dans leur 96ème édition, le 10 mars 2024.

Le 31 août 2023, un comité désigné par l’Académie des Oscars s’est réuni sous la supervision du Centre National de la Cinématographie et de l’Image (CNCI) pour sélectionner le film qui représentera la Tunisie lors de la cérémonie des Oscars dans la catégorie du meilleur film international. Ce comité était composé de Makhlouf Ben Hafsia, Khadija El Makshar, Afef Ben Mahmoud, Leila Bouzid, Alaeddine Slim, et Mokhtar Laâjimi, lit-on dans un communiqué rendu public par le ministère des affaires culturelles.

En 2021, la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania s’était retrouvée avec son film “L’homme qui a vendu sa peau” ou “The Man Who Sold His Skin” dans la liste des 5 films finalistes qui ont tenté de remporter l’Oscar du meilleur film international. Et c’est le film Danois Druk ou Another Round du réalisateur Thomas Vinterberg qui avait remporté la récompense convoitée cette année là.

La liste des films retenus pour figurer dans les différentes catégories des Oscars 2024 sera annoncée le 21 décembre 2023. La 96e cérémonie des Oscars se tiendra le 10 mars 2024 au théâtre Dolby à Hollywood et sera diffusée en direct dans le monde entier sur de nombreuses chaînes de télévision et des plateformes de streaming.

S.B.