Leila Toubel, finaliste du Prix International de Théâtre Gilder/Coigney 2023. La dramaturge tunisienne a été nominée avec autres 15 autres artistes pour ce prix. Leila Toubel est la seule femme de théâtre arabe et africaine à figurer parmi les quatre artistes finalistes.

Le Prix International de Théâtre Gilder/Coigney 2023 (GCITA) a été créé en 2011 par League of Professional Theatre Women en l’honneur de Rosamond Gilder et Martha Coigney, deux femmes de théâtre légendaires qui ont initié, sur des décennies, un parcours durable de relations diplomatiques productives à travers les arts. Unique en son genre, le GCITA honore le travail exceptionnel des femmes de théâtre du monde entier, qui font la différence dans leurs communautés respectives et dans l’existence universelle des femmes.

La Ligue des Femmes Professionnelles du Théâtre (League of Professional Theatre Women) la définit comme une Femme de théâtre autodidacte, militante et artiste. Considérée comme l’une des grandes figures du théâtre tunisien, elle est une formatrice internationale dans l’art de l’interprétation et de l’écriture dramatique, ayant lancé en 2017 le programme “Dream’s Chebeb” pour les jeunes Tunisiens.

En tant qu’actrice, elle compte plusieurs œuvres théâtrales à son actif. Dans son dernier monodrame, “Yakouta”, elle dénonce toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, prônant plutôt la jouissance d’une liberté absolue, de la dignité et de tous les droits humains non négociables. Trente-cinq ans de carrière couronnés de grands succès et une vie riche en rencontres, découvertes et partage.

Les quatre artistes finalistes au Prix International de Théâtre Gilder/Coigney 2023 avec Leila Toubel sont Lydia Koniordou (Grèce), Maria Tri Sulistyani (Indonésie) et Patronna de la Cruz de Chiapas (Mexique).

La cérémonie aura lieu le 10 octobre 2023 à New York pour décerner le prix et honorer les finalistes, un événement qui s’inscrit dans la célébration du 40ème anniversaire de la Ligue des Femmes Professionnelles du Théâtre.

Tekiano