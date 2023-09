La Harissa Tunisienne s’illustre désormais sur ses propres timbres-poste. La Poste Tunisienne annonce qu’elle va émettre deux timbres- poste sur le thème “Harissa Tunisienne” à partir du vendredi 22 septembre 2023.

Ce condiment Tunisien est considérée comme l’une des principales épices de la cuisine tunisienne en raison de son symbolisme historique et de sa valeur nutritionnelle. A noter que le dossier “La harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales” a été inscrit en 2022 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Cette émission s’insère dans le cadre de sa contribution à la préservation et à la promotion de la richesse et de la diversité de la cuisine tunisienne, précise La poste Tunisienne dans son communiqué.

Ajoutant que ces deux timbres- poste ainsi que les autres produits philatéliques réalisés à cette occasion seront disponibles à la vente dans tous les bureaux de poste et via Internet à travers le site www.e-stamps.poste.tn .

