Forum Mondial de la Mer Bizerte, 6ème édition : L’océan et la Méditerranée à l’heure de l’ébullition

La 6ème édition du Forum Mondial de la Mer Bizerte se déroule pour sa 6ème édition sous le thème “L’océan et la Méditerranée à l’heure de l’ébullition”. Le Forum de la Mer-Bizerte a choisi d’ouvrir dans sa 6ème édition le 22 septembre 2023 un cycle de trois ans consacré aux conséquences de cette « ébullition mondiale » sur l’Océan global et plus particulièrement sur la Méditerranée, prenant en compte l’actualité de dramatiques effets du changement climatique, lit-on dans le communiqué du Forum Mondial de La Mer.

Il est indéniable qu’été par après été, depuis des années, la crise climatique ne cesse de s’aggraver à l’échelle mondiale. L’été 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Pour Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations unies qui a sonné l’alerte ce 27 juillet, “l’ère du réchauffement climatique est terminée, place à l’ère de l’ébullition mondiale”.

Après le succès de la 5ème édition en 2022 du Forum Mondial de la Mer Bizerte, le groupe d’experts internationaux “OCÉAN 2050”, premier think-tank prospectif dédié aux questions maritimes, a élaboré la “Déclaration de Bizerte”. Cette feuille de route emblématique illustre l’engagement continu du Forum, seul grand rendez-vous ‘bleu’ récurrent au sud de la Méditerranée, à promouvoir des solutions innovantes et à contribuer aux enjeux océaniques à l’échelle mondiale.

Cette année encore, ce sont près de quarante experts qui documenteront, sous la présidence de Pascal Lamy, les conséquences dévastatrices de cette ébullition climatique sur les écosystèmes marins comme sur les populations côtières.

Voisine de la Tunisie, la Libye a été mortellement atteinte par la tempête Daniel, née de la mer Ionienne et de la production d’une très forte humidité en raison de la chaleur extrême de l’eau. Après avoir touché la Grèce, la Bulgarie, la Turquie, cette tempête a traversé la Méditerranée orientale, est devenu un cyclone subtropical et est responsable, en Libye du décès de près de dix mille personnes et de la destruction de très nombreuses zones urbaines littorales.

Faisant écho au Sommet de l’action climatique qui se sera tenu deux jours plus tôt, le 20 septembre, à New York aux Nations Unies, l’édition 2023 du Forum de la Mer-Bizerte s’inscrira également dans un très riche calendrier méditerranéen qui, sur trois exercices, mènera en avril 2024 à Athènes avec Our Ocean, et bien entendu à Nice en juin 2025 à la grande Conférence Océan des Nations Unies, organisée par la France et le Costa-Rica, et à la célébration du cinquantième anniversaire de la Convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée. A cette occasion, le programme Med Odyssey sera présenté.

En marge du Forum Mondial de la Mer, l’Alliance Française de Bizerte organise la 3ème édition des Fêtes de la Mer sur le vieux port de Bizerte vendredi 22 septembre. Une soirée qui promet d’être exceptionnelle attend les visiteurs avec à 18H30, une projection de film et de documentaire sur l’environnement par Envirofest.

Plusieurs festivités sont proposées par la suite comme une projection de lumières sur le Vieux Port, les Majorettes de Mateur, Groupe de El Kharja, Groupe Stambali de la médina, un concert avec Phoenix. L’accès est gratuit à toutes les festivités !

Pour de plus amples informations sur le Forum Mondial de la Mer, qui sera une occasion d’un dialogue en duplex entre les deux rives de la Méditerranée, Bizerte sur la rive sud et Marseille sur la rive nord avec la 6ème édition également de Méditerranée du futur, visitez le site : www.forummondialdelamerbizerte.com

Tekiano