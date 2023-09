Les stars du club Al Nasr, Cristiano Ronaldo & Sadio Mané en habits traditionnels saoudiens (Pub)

Les stars du club Al Nasr, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et les autres ont endossé les habits traditionnels saoudiens à l’occasion des célébrations de la fête nationale saoudienne prévu pour samedi 23 septembre 2023. De nombreux événements spéciaux s’organisent à travers le royaume.

La chaine Al Arabiya Saudi a partagé une vidéo des stars du club de football Al Nasr dansant sur les rythmes d’une chanson folklorique de l’Arabie Saoudite et portant les habits traditionnels complets en plus d’épées. On y voit le capitaine de l’équipe, le joueur portugais Cristiano Ronaldo, portant un bisht et un shemagh.

Un beau coup promotionnel pour le royaume d’Arabie saoudite dans cette pub que nous partageons avec vous:

Un des joueurs de football les plus populaires au monde, Cristiano Ronaldo, a rejoint le club Al Nassr en janvier 2023, à l’âge de 38 ans, signant un contrat le liant au club jusqu’à l’été 2025 pour un montant de 200 millions d’euros par an. Il occupe actuellement la première place du classement des meilleurs buteurs de la Ligue saoudienne avec 7 buts à son actif.

