Dorra Bouzid n’est plus… La première des journalistes en Tunisie tire sa révérence à l’âge de 90 ans , dimanche 24 septembre 2023. Figure emblématique de la scène culturelle tunisienne et militante féministe, elle est aussi pharmacienne diplômée à Paris en 1951 et a étudié à la fin des années 40 à l’école des Beaux-arts de Tunis. Dorra Bouzid est la belle fille de l’écrivain et homme d’État tunisien Mahmoud Messaâdi qui l’a pris sous son aile à l’âge de un an.

En France, elle a rejoint l’Association des Étudiants Musulmans en Afrique du Nord, où elle a également contribué à la publication d’un journal. Elle a activement plaidé en faveur de la liberté et des droits complets des femmes par le biais de son engagement journalistique.

Après cela, elle est retournée en Tunisie pour exercer la profession de pharmacienne, devenant ainsi la deuxième femme pharmacienne musulmane tunisienne. Elle a également suivi les activités de ses parents, Mahmoud et Chérifa Messaâdi , au sein de l’Union Générale Tunisienne du Travail.

Sous le pseudonyme Leila, elle a écrit divers articles sur la place des femmes dans la société, l’importance de la lutte féministe, le droit de vote, la religion et autres dans plusieurs magazines et journaux tunisiens… En 1959, elle préside la première revue féminine arabe africain intitulé ‘Faîza’, qui mettait en lumière différents aspects de la culture tunisienne.

Elle édite un ouvrage intitulé ”L’École de Tunis” considéré comme une référence dans le domaine de la peinture tunisienne contemporaine.

Le réalisateur Walid Tayaa lui a consacré en 2012 un documentaire “Dorra Bouzid, une Tunisienne, un combat”, que vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme streaming tunisienne Artify.

Paix à son âme.

S.B.