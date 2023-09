Météo en Tunisie : Ciel peu nuageux avec possibilité de chute de pluies éparses 

La Météo en Tunisie indique que le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays lundi 25 septembre 2023. Les nuages seront plus denses sur le nord est, avec possibilité de chute de pluies éparses.

Les températures maximales se situeront entre 22 et 28 degrés, au nord et sur les hauteurs et entre 28 et 33 degrés ailleurs, selon le bulletin quotidien, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera fort, ce qui nécessite de faire preuve de vigilance. La mer sera agitée à très agitée.