Elyes Fakhfakh, l’ancien chef de gouvernement tunisien, nouveau DG de la SFBT

Elyes Fakhfakh est nommé nouveau Directeur Général de la SFBT. Cette nouvelle gouvernance permettra d’assurer une continuité certaine dans le management du leader historique de l’industrie agroalimentaire tunisienne, indique la société SFBT dans un communiqué, édité à l’issue de la séance du conseil d’administration de la SFBT du du 25 septembre 2023, qui a aussi approuvé la nomination M. Mustapha Abdelmoula, en tant que nouveau président du conseil d’administration.

Avant d’occuper le poste de chef de gouvernement et plusieurs postes ministériels (Finance, Tourisme), M. Elyes Fakhfakh, ingénieur de formation, diplômé de l’ENIS et de l’INSA Lyon, titulaire d’un Mastère en Management de l’université Paris-Saclay, s’est forgé une riche expérience dans le secteur privé. M. Fakhfakh a occupé de nombreuses responsabilités au sein de multinationales tant en France qu’en Espagne, et a assuré la direction générale de la société Cotrel, l’une des sociétés industrielles totalement exportatrices, leader en Tunisie. Durant sa carrière dans le secteur privé, M. FAKHFAKH a également été à l’origine de la création de plusieurs sociétés dans divers domaines.

M. Fakhfakh met aujourd’hui ses compétences au service de la SFBT, première capitalisation boursière de Tunisie, pour faire passer le groupe à un nouveau cap de croissance et relever le challenge d’une nouvelle phase de développement.

Le groupe SFBT ayant réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1330 MDT en 2022, compte consolider son positionnement, accélérer sa croissance et son leadership et renforcer les synergies entre ses filiales.

A noter que le groupe SFBT qui produit et commercialise plusieurs marques dont Coca-Cola, Fanta, Boga, Apla, Safia, Marwa, Cristaline, Celtia, Becks, Stella et Celestia, compte environ 6000 salariés avec un taux d’encadrement avoisinant les 11%, a toujours été exemplaire en matière de responsabilité sociétale. Disposant de plusieurs certifications, ce fleuron de l’industrie tunisienne a mis la qualité et la sécurité au centre de ses priorités et s’est fortement engagé dans la vie associative, citoyenne et sportive.

Gil Martignac a déclaré : “Avec la nomination de M. Abdelmoula qui a toujours eu notre confiance à la présidence du conseil et de M. Fakhfakh avec sa riche expérience au poste de directeur général, nous sommes confiants dans la réussite de cette transition”

Mustapha Abdelmoula a déclaré : “Je remercie M. Martignac d’avoir accepté d’assumer momentanément la présidence du conseil en attendant la mise en place de cette nouvelle gouvernance. Je le remercie également pour l’excellente collaboration que nous avons eu pendant cette période. Sa vision relative au groupe Castel a été une source d’inspiration pour accentuer le leadership de la SFBT en Tunisie et profiter des synergies avec les autres

filiales du groupe Castel. L’ayant côtoyé depuis plus de 3 mois, je suis convaincu que M. Fakhfakh possède tous les atouts pour mener à bien les nouveaux challenges de la SFBT”

Elyes Fakhfakh a déclaré : “Je remercie le conseil d’administration de la SFBT pour la confiance placée en ma personne. C’est un grand honneur pour moi de prendre aujourd’hui mes fonctions de directeur général du groupe SFBT, je consacrerai toute mon énergie pour consolider son rayonnement et poursuivre son développement”.

Tekiano avec communiqué