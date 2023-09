Le Mövenpick Art Gallery abrite l’exposition ‘Mère Nature : Ode à la Terre’ jusqu’au 30 Novembre 2023. Le Mövenpick Hotel du Lac Tunis annonce qu’il s’agit là de sa troisième exposition avec un nouveau thème dédié à Mère nature et à la Terre.

Le choix de cette thématique reflète la précieuse nécessitée de préserver la nature pour les générations futures. À travers différentes disciplines artistiques, les artistes exploreront les multiples facettes de la nature, de sa beauté brute à sa vulnérabilité, et ce, en visant à être une véritable célébration de la splendeur et à la richesse infinie de Mère Nature.

L’exposition a débuté vendredi 22 septembre et se poursuit jusqu’au jeudi 30 novembre 2023 au Mövenpick du Lac. C’est une exposition, collective et multidisciplinaire, englobe diverses formes artistiques, telles que la peinture, la photographie, la sculpture, mais aussi une performance artistique originale éphémère interprétée par la comédienne de théâtre Mariem Sayeh, marraine de cette manifestation culturelle et artistique

L’objectif de cette exposition est de vous convier à une expérience immersive et envoûtante qui vous permettra de redécouvrir la nature avec un regard neuf, et de vous inspirer à la protéger et à la préserver, en espérant qu’elle demeure ancrée en vous comme une source d’inspiration durable.

Cependant, cette exposition ne se limite pas à la beauté esthétique de la nature, mais elle aborde également les défis auxquels Mère Nature est confrontée.

Mère Nature est un joyau précieux qui mérite notre respect et notre admiration. En la chérissant, nous reconnaissons notre interdépendance avec elle et la gratitude que nous lui devons. Ne ratez pas cette exposition pour une expérience immersive au cœur de la beauté et de la fragilité de Mère Nature. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où les générations futures pourront également apprécier et bénéficier de tout ce que la nature a à offrir.

Une sélection artistique ciblée et qualitative à votre disposition !

Pour sublimer « Mère Nature : Ode à la Terre », sous la supervision artistique de Michela Margherita Sarti, commissaire d’exposition, le Mövenpick Hotel du Lac Tunis fait appel au talent et au savoir-faire des artistes tunisiens pour une sélection artistique finale ciblée et qualitative.

Les artistes, Abdelkarim Kraim, Aida Kchaou, Khrouf Amine Boussoffara, Aya Ben Amor, Bader Klidi, Bayrem Tounsi Chehine Dhahak, Emna Haboubi, Hazem Hammoud, Héla Lamine, Kais Ben Farhat, Leila Selmaoui, Lina Ben Ayed, Mohamed Amine Inoubli, Rabaa Skik ,Raja Zarbout, Rifeh El Gharsellaoui et Sonia Ben Slimane Besada, ont répondu à l’appel pour célébrer la beauté de la nature libre et souligner leur engagement envers l’équilibre de la planète.

Tekiano avec communiqué