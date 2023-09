Météo en Tunisie : Mer très agitée et températures entre 27 et 34 degrés

La Météo en Tunisie est marquée par une mer très agitée en ce mardi 26 septembre 2023 et températures entre 27 et 34 degrés. Le Temps est passagèrement nuageux sur la plupart des régions à parfois très nuageux sur les régions côtières est avec averses isolées et locales.

Le vent est fort près des côtes et au sud où il provoquera des vents de sable et de poussières. La Mer est généralement très agitée au niveau de toutes les côtes .

Les températures maximales sont situées entre 27 et 32 degrés et atteindront 25 degrés sur les hauteurs. A l’extrême sud les températures sont situées à 34 degrés.