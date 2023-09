Monastir : Démarrage de la nouvelle unité de greffe de moelle osseuse au CHU Fatouma Bourguiba

Les travaux d’aménagement et d’équipement de l’unité de greffe de moelle osseuse au Centre maternité et de néonatologie de Monastir au CHU Fatouma Bourguiba à Monastir, ont été parachevés, avec des fonds d’une valeur d’environ 2 millions d’euros, a déclaré, lundi, le directeur régional de la santé à Monastir, Jawher Mokni.

Cette unité se compose de six salles, dont deux salles de soins intensifs, et dispose d’un système de traitement de l’air, a indiqué Mokni, notant que la première greffe de moelle osseuse y devrait être réalisée vers le début du mois d’octobre prochain.

Sa réalisation s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à promouvoir les opérations de transfert et de transplantation d’organes, et constitue un acquis majeur aux niveaux régional et national, a souligné la même source à l’Agence TAP.

Dans ce même contexte, le gouverneur de Monastir, Mondher Sik Ali a indiqué aux médias lors de sa visite à la nouvelle structure médicale, que la région connaitra réalisation du projet de pôle technologique de santé sur une superficie de 104 hectares, sitôt les questions foncières réglées.