Nippomed, une unité de fabrication de tests de diagnostic rapides, inaugurée à Sousse

Une nouvelle unité de fabrication Nippomed, une nouvelle avancée dans la coopération tuniso-japonaise vient d’ouvrir ses portes dans la délégation de la Kalâa Kébira sis le gouvernorat de Sousse . Le partenariat entre la Tunisie et le Japon vient de passer la vitesse supérieure dans le domaine de la santé à travers l’inauguration officielle lundi 25 septembre 2023, de cette nouvelle unité de fabrication de tests de diagnostic rapides ‘Nippomed’.

Fruit d’un accord de partenariat scellé le 14 juin 2022 à Kalâa-Kébira entre “Unimed”, choisi par les partenaires japonais comme unique laboratoire pharmaceutique africain pour la fabrication de tests de diagnostic rapide du Covid-19 et d’autres maladies, et la société japonaise “G Cube”, Nippomed se veut comme un leader innovant dans la fabrication de kits de diagnostic médicaux de haute qualité.

La naissance de ce laboratoire, qui tend à révolutionner le monde du diagnostic médical grâce à l’innovation et à l’excellence, permettra de développer des tests de diagnostic plus rapides et plus précis, afin de permettre une détection précoce des maladies, améliorant ainsi les soins de santé et contribuant à la sauvegarde des vies.

Ces kits de diagnostic qui seront produits et conçus avec la toute dernière technologie et en conformité avec les normes de qualité et de sécurité, à l’instar des gammes de tests de grossesse très fiables qui seront fabriqués pour la première fois en Tunisie et qui vous ont été présentés lors de la cérémonie d’inauguration de «Nippomed ».

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur du Japon en Tunisie, M.OSUGA Takeshi, du Directeur Général d’Unimed et le Président Directeur Général de Nippomed, Dr.Ridha Charfeddine, du Président Directeur Général de la société japonaise G CUBE, M. Kenji Nishimura, du Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise M. Nacef Belkhiria. Mais aussi d’autres personnalités influentes dans les domaines pharmaceutiques, académiques et industriels, sans compter les représentants des médias tunisiens et nippons et autres membres de la société civile.

Le Directeur Général des Laboratoires Unimed et le Président Directeur Général de Nippomed, Dr.Ridha Charfeddine, a indiqué que la création de ce laboratoire constitue une nouvelle avancée dans l’expertise combinée entre le Japon et la Tunisie pour la construction dans le domaine de la santé d’un système industriel compétitif et durable basé sur le transfert de technologies et le renforcement des capacités tunisiennes à répondre à un besoin actuel et futur du marché mondial.

Et Dr. Charfeddine a ajouté : « Nippomed tend à devenir un acteur de premier plan dans le domaine du diagnostic médical. A travers une équipe tunisienne, talentueuse et dédiée prête à relever les défis du diagnostic médical moderne, nous allons produire des kits à la pointe du progrès conçus avec la toute dernière technologie ».

L’Ambassadeur du Japon en Tunisie, M. OSUGA Takeshi, s’est, à son tour, félicité de ce lancement, considérant que ce nouveau projet tuniso-nippon est, à n’en point douter, une affirmation sincère de la reconnaissance des compétences tunisiennes par les opérateurs scientifiques et économiques japonais.

Tekiano avec communiqué