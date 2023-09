Aiesec in Tunisia Sousse organise la journée V for Volunteer 3.0, un événement qui ambitionne de célébrer le bénévolat et à encourager les jeunes à s’engager dans des actions positives au sein de leur communauté. Cet événement est prévu pour mercredi 4 octobre 2023 à la Faculté de médecine Ibn El Jazzar de Sousse.

Les participants auront l’opportunité de participer à des ateliers interactifs, créer des débats au sujet du bénévolat. Ils pourront rencontrer des acteurs clés du domaine, s’inspirer de témoignages inspirants de bénévoles et d’organisations qui ont eu un impact concret sur la société grâce à leur dévouement.

V for Volunteer 3.0 n’est pas seulement un événement, c’est une expérience. Une journée dédiée à la découverte de l’impact social, à la compréhension des enjeux communautaires et à la célébration de l’esprit de bénévolat, précise les organisateurs, membres de Aiesec Tunisia. C’est aussi une possibilité de créer des liens durables, et de découvrir des opportunités de bénévolat et des projets à rejoindre.

l’accès est gratuit pour tous les participants. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne. Une certification sera délivrée en reconnaissance de l’engagement des participants envers le bénévolat.

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de Aiesec in Tunisia Sousse.

Tekiano avec Aiesec in Tunisia Sousse