La plateforme digitale de La Route Culinaire de Tunisie est lancée. Le lancement officiel est fait le 27 septembre 2023 en marge des célébrations de la journée mondiale du tourisme. C’est un programme de tourisme durable et créatif, faisant des Tunisiens et Tunisiennes, les ambassadeurs de leur patrimoine culinaire.

Le site de La Route Culinaire de Tunisie met en avant toutes les expériences culinaires et créatives co-créées avec les professionnels de différentes régions de Tunisie pour faire (re)découvrir la richesse de leur patrimoine séculaire.

Les visiteurs auront un guide en ligne pour se rendre dans l’arrière-pays tunisien, à la recherche des tables d’hôtes, des petits restaurants, des producteurs locaux qui montrent le meilleur des produits du terroir de chaque région.

Par exemple, il sera possible de découvrir les secrets de la harissa au Cap Bon ou faire connaissance avec le monde des pêcheurs et la savoureuse gastronomie du poulpe aux îles Kerkennah.

Les multiples saveurs des olives et de l’huile issue des pressoirs à l’ancienne pourront être explorés dans le centre du pays, terre de l’olivier depuis l’Antiquité, et sur les pentes arides des monts Dahar.

Le Nord-Ouest vous initiera à la fabrication artisanale de toutes sortes de fromages méditerranéens et le Sud-Ouest vous ouvrira les portes des oasis et de leur fruit sacré, la datte, lit-on sur la plateforme dédiée à La Route Culinaire de Tunisie qui expose une carte pour faciliter l’exploration des différents acteurs culinaires, accessible ici : https://larouteculinairedetunisie.info/les-experiences/

La Route Culinaire de Tunisie est développée au sein du projet « Promotion du Tourisme Durable » mis en œuvre par le Ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna”.

Vous pouvez consulter le site de la La Route Culinaire de Tunisie ici : https://larouteculinairedetunisie.info/

I.D.