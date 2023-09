La Météo en Tunisie est caractérisée par un temps nuageux sur la plupart des régions et les températures stationnaires en ce jeudi 28 septembre 2023. Le Temps est localement brumeux sur les zones basses du nord, tôt le matin.

Des restes de pluie tombent sur le sud-est et ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions. L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes. Mer généralement agitée et températures maximales entre 27 et 32 degrés.