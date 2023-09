Météo en Tunisie : Temps stable et vent faible

La Météo en Tunisie annonce un temps stable avec un vent faible pour la journée du vendredi 29 septembre 2023. Les températures respectent les normes de saison avec un minimum affiché à 21°C et atteindront jusqu’à 28°C pendant la matinée.

L’après-midi les températures passeront à 27-30°C dans le nord et le centre des pays. Dans le sud les températures peuvent atteindre jusqu’à 33°C.

La nuit les températures seront plus fraiches et oscilleront 17 et 25°C dans le nord, le centre et les côtes du pays. Dans le sud les températures pourront atteindre les 27°C.