Le Forum de Convergence ENISo- Entreprises FCEE’12 se déroule dans sa 12ème édition mercredi 06 Décembre 2023 à l’École Nationale d’Ingénieurs de Sousse (ENISo) sous le thème “ANTARES”, faisant référence au nom de l’étoile la plus brillante dans la constellation Scorpion.

Cette nouvelle édition du forum ENISo a pour objectif de porter un regard réfléchi et observateur sur les technologies spatiales. Au cours de cette journée des invités de hauts calibres à savoir des ambassadeurs, des ministres, des talk experts étrangers et des industriels ce qui met en valeur l’importance du FCEE.

Parmi les sujets qui seront abordés, on trouve celui de “La médecine spatiale”, une branche spécialisée de la médecine axée sur la santé et le bien-être des individus qui voyagent dans l’espace. Il y’aura la présentation d’une étude sur les effets secondaires des vols spatiaux prolongés sur le corps humain, les effets de la microgravité, l’exposition aux radiations et les périodes prolongées d’isolement et de confinement dans l’espace.

Par ailleurs, la cinquième édition de la compétition “INNOVATE FOR SOCIETY” se déroulera le 6 décembre 2023 à l’École Nationale d’Ingénieurs de Sousse en marge du forum. Elle est ouverte aux jeunes participants avec des idées innovantes et vise à intégrer les tendances technologiques dans des domaines tels que l’éducation, la santé et la biologie.

Cette compétition offre une opportunité aux étudiants tunisiens de présenter leurs idées créatives devant des jurys, des industriels et des investisseurs, favorisant ainsi l’esprit de compétitivité. En partenariat avec TS (TUNISIAN STARTUPS) et INSPIRE TECH, le thème de cette édition est l’application des technologies avancées (Data science, IOT, Blockchain,..) dans l’innovation sociale.

Tekiano