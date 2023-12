Samsung Tunisie inaugure son Showroom & Centre de Formation des solutions de climatisation. Ce showroom et centre de formation spécialisé dans les technologies de climatisation centrale se situe au Tanit Center à la Marsa.

Il a été inauguré jeudi 30 novembre 2023 en présence de M. BongWan Kim, Directeur Général de Samsung Electronics Tunisie, de M. Okan Tutcu, Directeur HVAC – Samsung MENA Regional HQ, ainsi qu’A.C.E, partenaire officiel de Samsung en Tunisie et les acteurs de la climatisation en Tunisie.

Les fondateurs précisent que ce showroom est unique en son genre en Afrique du Nord. Il est dédié aux professionnels et expose une gamme complète de produits de climatisation centrale et offre aux experts du secteur des formations spécialisées pour rester à la pointe des dernières avancées technologiques.

Samsung y présente ses innovations de climatisation centrale en plus du lancement de la nouvelle unité extérieure de climatisation DVM S2 (VRF, Variable Refrigerant Flow), compatible avec les unités intérieures WindFree™, pour fournir un niveau optimal de confort de refroidissement et de chauffage sans l’inconfort d’un flux d’air direct.

Au cours de l’événement, les professionnels de la climatisation de Samsung Electronics Tunisie ont présenté les dernières technologies des produits innovants HVAC, en mettant l’accent sur les DVM S2, WindFree™ et 360 Cassette.

Les invités présents ont visité la salle d’exposition Samsung et le centre de formation Air Solutions, unique en Afrique du Nord et on assisté à une présentation des avantages de l’IA & SmartThings, qui représentent les produits primés de Samsung.

La Cassette 360 présente un design circulaire innovant, sans volet de soufflage, pour une intégration architecturale élégante. Sa conception révolutionnaire assure un refroidissement uniforme sans perte de débit d’air, établissant une nouvelle norme dans l’industrie. Grâce à la technologie sans pales primée, elle circule l’air de manière homogène, favorisant le confort dans tout l’espace. L’utilisation de trois ventilateurs d’appoint permet à l’air frais de circuler à des angles plus faibles, créant une zone de pression basse pour une dispersion efficace.

DVM S2 de Samsung ou climatisation extérieure à débit de réfrigérant variable (VRF), offre un refroidissement exclusif WindFree™ sans courant d’air froid direct. Dotée de technologies innovantes, elle assure un confort exceptionnel et une haute efficacité énergétique. Ses fonctionnalités intelligentes simplifient l’installation et la maintenance, tandis que la technologie WindFree™ élimine les courants d’air froid brutaux. La fonction IA active apprend les schémas d’utilisation pour des performances optimisées et détecte en temps réel les fuites de fluide frigorigène, améliorant le confort pendant le chauffage.

Tekiano avec communiqué