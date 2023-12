Windows 12 , le logiciel de Microsoft optimisé par l’IA, attendu pour juin 2024

Windows 12 se prépare, presque 3 an après la sortie de Windows 11. Cette prochaine version majeure du système d’exploitation Windows, optimisé par l’IA, devrait être publiée en Juin 2024. L’information a fuité lors d’un évènement à Taiwan.

Le média Taiwan’s Commercial Times a annoncé que Microsoft pourrait annoncer Windows 12 en juin 2024 en se basant sur des déclarations attribuées à des dirigeants de Quanta et de la marque Acer.

Si Microsoft n’a pas encore annoncé des détails officiels sur Windows 12, il est néanmoins avancé que le logiciel présenterait un nouvel assistant alimenté par l’Intelligence Artificielle, qui serait plus utile et plus intuitif.

La firme Microsoft, basée à Redmond, a auparavant établi un partenariat avec OpenAI, lui accordant un accès total aux technologies développées par cette organisation. Alors que Windows 11 intègre déjà l’assistant Copilot basé sur GPT-4, Windows 12 pourrait offrir une intégration améliorée et un fonctionnement local de l’Intelligence Artificielle, évitant ainsi le recours au cloud.

I.D.