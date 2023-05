Microsoft s’apprête à intégrer un grand nombre d’applications Android sur Windows 11

Windows 11 est sur le point de connaître une évolution majeure dans l’utilisation des applications Android. Dans un article de blog, Microsoft a révélé que tous les développeurs sont désormais autorisés à publier leurs applications sur l’Amazon App Store, sous réserve d’approbation de la part de Microsoft. On peut s’attendre à une explosion du nombre d’applications disponibles dans les mois à venir.

Depuis plusieurs mois, les applications Android sont officiellement disponibles sur Windows 11, créant ainsi une connexion durable entre les deux systèmes d’exploitation. Ce service s’est considérablement développé depuis lors. Il est estimé qu’à ce jour, plus de 50 000 applications sont disponibles sur l’OS de Microsoft via l’Amazon App Store. C’est un chiffre impressionnant, mais il est encore loin de ce que nous devrions atteindre dans les semaines à venir.

Microsoft a récemment publié un article de blog révélant une importante annonce pour les développeurs Android. À partir d’aujourd’hui, l’Amazon App Store est ouvert à toutes les applications qui souhaitent être disponibles en version Windows. Cette nouvelle est rendue possible grâce à une avancée cruciale : la stabilité suffisante du Windows Subsystem for Android (WSA) pour accueillir un grand nombre d’applications.

Afin de faciliter le travail des développeurs, Microsoft a mis à disposition une documentation complète décrivant les bonnes pratiques à suivre pour améliorer l’expérience utilisateur. L’entreprise met particulièrement l’accent sur la possibilité de redimensionner les fenêtres et sur le mapping des boutons pour le clavier et la souris. De plus, chaque application devra être approuvée par l’éditeur avant d’être publiée sur l’Amazon App Store, afin d’éviter les portages de mauvaise qualité qui se multiplient.

Il convient de rappeler que le Windows Subsystem for Android (WSA) est désormais capable d’exécuter Android 13, ce qui accroît considérablement le potentiel d’applications compatibles avec Windows 11. Il est très probable que la version Android 14 soit également disponible peu de temps après son déploiement sur les smartphones. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à une véritable vague d’applications. Bien que l’utilisation des applications Android sur Windows soit encore relativement restreinte, de nombreux développeurs ont aujourd’hui l’opportunité de se démarquer de la concurrence.