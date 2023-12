Le Musée Farhat Hached inauguré en marge du 71ème anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste

Le Musée Farhat Hached a été inauguré en marge du 71ème anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste mardi 05 décembre 2023. Un programme culturel annuel permanent au sein du musée devrait être élaboré avait déclaré la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi.

Ce programme devrait allier conférences scientifiques et culturelles et activités diverses (ateliers, expositions…) pour en faire un pôle de connaissance et de documentation sur l’histoire du mouvement national.

L’inauguration du mausolée du militant et leader syndicaliste Farhat Hached a été faite en présidence du Président de la République Kais Saïed et de Noureddine Hached, fils de feu Farhat Hached, ainsi que de la ministre des Affaires culturelles et du secrétaire général de l’Ugtt, Noureddine Taboubi.

Après avoir récité la fatiha en sa mémoire, le chef de l’Etat a lors de sa visite, à l’occasion de la commémoration du 71ème anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste, pris connaissance des composantes du musée et de la scénographie de l’exposition réalisée à partir de documents littéraires et universitaires et d’archives audiovisuelles sur ce syndicaliste et sa contribution dans le mouvement national.

L’exposition revient sur le parcours de Farhat Hached et jette la lumière sur la situation politique, économique et sociale en Tunisie depuis le début du colonialisme français en 1881 jusqu’au début du Mouvement syndical dont Hached était l’un des membres emblématiques.

A cette occasion, le chef de l’Etat a échangé sur différentes facettes de l’histoire du mouvement syndical tunisien évoquant notamment le rôle qu’a joué Mohamed Ali Hammi, une figure fondatrice du syndicalisme tunisien, soulignant l’importance de créer un centre d’études sur l’histoire du mouvement syndical tunisien et ce, avec la contribution de chercheurs et d’universitaires spécialisés dans l’histoire du mouvement syndical tunisien.