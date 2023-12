Les Nouveautés de LG Tunisie pour l’année 2023 – 2024 et les nouvelles solutions de climatisation centrale présentés

Les Nouveautés de LG Tunisie pour l’année 2023 – 2024 et les nouvelles solutions de climatisation centrale ont été présentés lors d’un séminaire organisé par LG Electronics Tunisie en présence des hauts responsables de la multinationale sud-coréenne, des partenaires tunisiens et libyens ainsi que des représentants des médias.

LG a célébré ses 10 ans de partenariat avec A2C Tunisie (Air Conditioning company, à sa tête M. Hassib MDHAFFER en marge de cet événement au cours duquel Mr. Ki Ok Jung, Directeur Général du Bureau régional, LG Electronics Tunisie-Libye, s’est félicité du franc succès de LG sur le marché tunisien.

Il a déclaré : « A travers cet évènement, nous avons voulu présenter les nouveautés LG en Tunisie, notamment, les solutions de climatisation centrale. Notre but est d’offrir à nos clients le confort, la durabilité et un service après vente de haute qualité. Pour nous, il ne s’agit pas d’une simple vente de produits mais plutôt de solutions. En ce sens, nous accordons un intérêt particulier à notre service après vente, qui est considéré comme l’un des meilleurs services en Tunisie grâce à notre partenariat A2C ».

Nouveautés LG pour l’année 2023 – 2024

Sans entrer dans les détails techniques, Mr. Ki Ok Jung a affirmé : « Aujourd’hui nous vous présentons les solutions de climatisation adaptables à tout type de bâtiment, allant des petits espaces jusqu’aux grands espaces. C’est-à-dire des climatiseurs multi-split qui sont déjà disponibles en Tunisie depuis l’année en cours, aux climatiseurs VRV, notre nouveau produit qui sera commercialisé sur le marché tunisien à partir de l’année 2024 ».

Et de préciser : « Nous misons aujourd’hui en Tunisie et dans le monde entier sur le « tropical system ». Parce qu’avec les changements climatiques, les températures en Tunisie deviennent de plus en plus tropicales. Pour cette raison nous mettons à la disposition de nos clients en Tunisie le « tropical compressor » qui est conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes avec moteur à rendement élevé (54℃). A cet égard, nous mettons l’accent sur l’innovation, l’efficacité et la durabilité de nos produits pour être à la hauteur des attentes et de la demande du marché tunisien ».

Par ailleurs, le Directeur Général du Bureau régional, LG Electronics Tunisie-Libye, a indiqué : « En tant que LG, nous nous adaptons avec la demande du marché tunisien ainsi que libyen et nous déployons nos efforts pour diversifier notre offre des solutions de climatisation ».

En guise de conclusion, Mr. Ki Ok Jung a souligné : « Notre souci quotidien est d’évaluer toutes les demandes et les réclamations pour satisfaire nos clients et garantir le confort et l’efficacité. Nous misons sur l’innovation pour faire preuve d’une capacité d’adaptation des technologies de pointe plus forte ».

Par la même occasion, LG a lancé le « LG Pro dealer program » destiné aux revendeurs LG en Tunisie et en Libye, et ce, pour booster avec eux les ventes. Il s’agit de leur offrir un programme de fidélité visant à développer davantage leur partenariat et à leur féliciter et reconnaître l’immense succès que connaît LG grâce à eux.

Tekiano avec communiqué