Le dossier de la gravure sur métaux est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Ce dossier commun intitulé “Les arts, savoir-faire et pratiques associés à la gravure sur métaux (or, argent et cuivre)”, porté par dix pays arabes dont la Tunisie, vient d’être inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

L’inscription de ce dossier est porté par 10 pays arabes à savoir; la Tunisie, la Palestine, l’Irak, l’Algérie, l’Egypte, la Mauritanie, le Maroc, l’Arabie Saoudite, le Yémen et le Soudan. Il met en lumière la diversité des méthodes associées au traitement de l’or, de l’argent, du cuivre et des métaux à des fins artistiques, artisanales et économiques. La gravure sur métaux est une pratique séculaire consistant à façonner des mots, des symboles ou des motifs sur les surfaces d’objets décoratifs, utilitaires, religieux ou cérémoniels.

Ghazi Gherairi, ambassadeur de la Tunisie auprès de l’UNESCO, annonce sur ses comptes sur les réseaux sociaux qu’il heureux de voir le dossier déposé et défendu depuis mars 2022 sur la gravure des métaux inscrit sur la liste du patrimoine immatériel. Ce qui relève le nombre des éléments Tunisiens inscrits à cette liste à 7 éléments.

سعيد بتسجيل فن النقش على المعادن الذي كنت أودعته و دافعت عنه منذ مارس 2022 على لائحة ال #يونسكو للتراث اللامادي pic.twitter.com/1aEGSJJ3Ae — Ghazi GHERAIRI (@GHAZIGHERAIRI) December 6, 2023

Les six autres éléments tunisiens qui sont désormais inscrits sont notamment “Les savoir-faire liés à la poterie des femmes de Sejnane” (2018), “Les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier” (2019), “Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous” (2020), “La pêche à la charfiya” (2020), “La calligraphie arabe” (2021) et “La harissa : savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales” (2022).

Cette nouvelle inscription a été annoncée lors de la dix-huitième session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se tient à Kasane, République du Botswana, du 4 au 9 décembre 2023.

