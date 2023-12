Festival international du cinéma environnemental de Gabès : 5e édition du 08 au 11 décembre 2023

Le Festival international du cinéma environnemental de Gabès, #FICEG2023 se déroule dans sa 5e édition du 08 au 11 décembre 2023 à Gabès. Le thème central de cet événement cinématographique qui anime sud de la Tunisie est l’environnement. Les cinéphiles pourront découvrir une sélection de films documentaires entre courts et longs métrages.

L’actrice Tunisienne, auteure et metteure en scène Wahida Dridi est la présidente du jury de cette édition. Le jury formé du cinéaste irakien Hassin Akili, du scénariste et réalisateur marocain Noureddine Jemi, du producteur et réalisateur libanais Mohamed Abbes Serji et du producteur et réalisateur syrien Mohannad Kalthoum choisira parmi des films en provenance de 15 pays.

Le Festival international du film environnemental de Gabès annonce la sélection de 35 documentaires environnementaux parmi 153 films présentés pour participer à la compétition.

Les projections se dérouleront dans trois espaces à Gabès, l’institut supérieur des langues, l’institut supérieur des arts et métiers et le centre universitaire d’animation culturelle et sportive. Les ateliers destinés aux enfants ainsi que les workshops sur la photographie, la réalisation de films courts et les projections de films pour enfants auront lieu au centre régional d’informatique pour enfants.

Programme des projections des films Festival international du film environnemental de Gabès

Les organisateurs de ce festival de cinéma à Gabès informe que l’invitation est ouverte à tous, et l’entrée est gratuite pour toutes les séances de films.

