Le Mövenpick Hotel du Lac Tunis propose une expérience unique pour des vacances d’hiver en famille avec son offre spéciale “Winter Holiday Promotion” pendant la période magique des fêtes de fin d’année qui s’étend du 16 Décembre au 31 Décembre 2023.

Au Diwan Lobby Lounge, il vous est proposé une vitrine gourmande de pâtisserie raffinée, des “Winter Moments” accompagnée de notes musicales et d’activités ludiques pour une expérience sucrée et conviviale, du 16 au 31 décembre de 16H00 à 22H00. Consommation à la carte, sans réservation.

Un déjeuner “Holiday Fami’lunch” est proposé le weekend du 16 et 17 décembre et le weekend du 23 et 24 décembre 2023 de 12H30 à 16H00. Une expérience culinaire et ludique à partager en famille au Grand Restaurant avec des animations de Cirque, des manèges, des ateliers pour les enfants et des activités de kermesse.

Un diner “Winter Candle dinner” servi à la Table du Chef, où petits et grands pourront savourer un menu de haute cuisine au cours des Les soirées du 23, 24 et 25 décembre de 20H00 à 22H30.

Le Dîner de la Saint-Sylvestre servi à la Table du Chef, est organisé dimanche 31 décembre à partir de 21H00, agrémenté d’une douce animation musicale qui vous plongera dans une atmosphère sereine, pour clôturer l’année en beauté!

