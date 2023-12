The Game Awards 2023 : Les américains et les japonais remportent le plus de trophées (Palmarès)

La cérémonie des The Game Awards 2023 s’est déroulée dans la nuit du jeudi 07 au vendredi 08 décembre 2023 à Los Angeles. Elle a célébré les meilleurs jeux vidéo de l’année écoulée et a permis par la même occasion de donner un aperçu sur le future développement des jeux en ligne et ce que les développeurs réservent aux gamers.

Les américains et les japonais sont en tête des nations qui ont remporté le plus de trophées au cours de cet évènement qui s’est décliné en trentaine de catégories avec respectivement 19 et 5 récompenses, suivi du Royaume-Uni et du Canada avec 2 récompenses chacune.

Le jeu de l’année 2023 est Baldur’s Gate 3, un jeu de rôle développé par Larian Studios. Le jeu a été salué pour son gameplay, son histoire et son monde immersif. Ce jeu a remporté cinq trophées dans huit catégories et fut le choix du public.

Palmarès des The Game Awards 2023 ou les meilleurs jeu vidéos de l’année :

Jeu de l’année: Baldur’s Gate 3

• Meilleure réalisation: Alan Wake 2

• Meilleure narration: Alan Wake 2

• Meilleure direction artistique: Alan Wake 2

• Meilleure bande originale: Masayoshi Soken, Final Fantasy XVI

• Meilleure sound design: Hi-Fi Rush

• Meilleure performance: Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

• Meilleure accessibilité: Forza Motorsport

• Meilleur jeu impactant: Tchia

• Meilleur jeu en cours: Cyberpunk 2077

• Meilleur soutien de la communauté: Baldur’s Gate 3

• Meilleur jeu indépendant: Sea of Stars

• Meilleur premier jeu indépendant: Cocoon

• Meilleur jeu mobile: Honkai: Star Rail

• Meilleur jeu VR/AR: Resident Evil Village VR Mode

• Meilleur jeu d’action: Armored Core VI: Fires of Rubicon

• Meilleur jeu d’action/aventure: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

• Meilleur jeu de rôle (RPG): Baldur’s Gate 3

• Meilleur jeu de combat: Street Fighter 6

• Meilleur jeu pour la famille: Super Mario Bros. Wonder

• Meilleure simulation/stratégie: Pikmin 4

• Meilleur jeu de sport/courses: Forza Motorsport

• Meilleur jeu multijoueur: Baldur’s Gate 3

• Meilleure adaptation: The Last of Us

• Jeu le plus attendu: Final Fantasy VII Rebirth

• Créateur de contenu de l’année: Ironmouse

• Meilleur jeu esport: Valorant

• Meilleur athlète esport: Lee “Faker” Sang-Hyeok

• Meilleure équipe esport: JD Gaming, League of Legends

• Meilleur coach esport: Christine “Potter” Chi (Evil Geniuses, Valorant)

• Meilleur événement esport: Championnat du monde de League of Legends 2023

La cérémonie a été diffusée en ligne et a été suivie par des millions de spectateurs à travers le monde en direct streaming. Vous pouvez la regarder sur Youtube ici http://bit.ly/tga23yt.

