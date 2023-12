Dardéco , le Salon de la Décoration et du Design de retour du 13 au 23 décembre au Kram

Dardéco , le Salon de la Décoration et du Design est de retour du 13 au 23 décembre au parc des expositions du Kram. Rendez-vous incontournable pour les passionnés de décoration et les désireux d’acheter les cadeaux de fin d’années, ce salon regroupe plusieurs artisans et créateurs qui présenteront leurs dernières créations.

Dardéco 2023 célèbre sa 20ème édition et regroupe cette année plus de 170 exposants, soigneusement sélectionnés qui présenteront leurs produits et services de haute qualité, offrant aux visiteurs une expérience unique et inspirante.

Ils auront l’occasion de rencontrer et de dialoguer avec les acteurs majeurs de la décoration, d’explorer des produits exclusifs, de puiser l’inspiration pour la transformation de leurs espaces de vie, et de découvrir les dernières tendances en mobilier intérieur et extérieur, éclairage, textiles d’ameublement, et bien d’autres.

En plus de l’espace expo-vente, le salon abrite une allée dédiée aux jeunes talents et des experts du secteur qui présenteront leurs dernières créations et partageront leurs connaissances et leur expertise, offrant aux visiteurs des conseils précieux pour créer des intérieurs et extérieurs uniques et personnalisés.