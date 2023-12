Créathon TACIR-Tunis du 16 au 18 décembre à Dar Bach Hamba sis la Médina de Tunis

Le Créathon TACIR-Tunis se déroule pour sa première édition du 16 au 18 décembre 2023 au TACIR-Lab Grand Tunis, situé au premier étage de Dar Bach Hamba, à la médina de Tunis, abritant les locaux de l’association l’Art Rue.

Cet événement majeur pour l’innovation culturelle et créative au Grand Tunis s’inscrit dans les initiatives clés de TACIR-Innov et TACIR-Créa, offrant une opportunité exceptionnelle à un large public. Il est organisé par l’association AMAVI. Durant trois jours, les participants auront l’occasion de façonner et d’affiner leurs idées de projets, stimulant ainsi leur créativité dans le domaine des industries culturelles et créatives.

Un appel à candidatures a été lancé pour cibler les jeunes résidant dans le Grand Tunis, notamment dans les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba. Les candidats retenus auront l’opportunité de développer leurs idées de projets au sein de deux composantes majeures : TACIR-Innov et TACIR-Créa, avec un maximum de 10 projets à fort potentiel sélectionnés pour chaque volet.

Le Créathon offrira un accompagnement professionnel et technique pour les participants retenus. Ces derniers auront l’occasion d’affiner leurs idées en produisant une capsule vidéo présentant un récit local identitaire, pouvant s’inscrire dans une large diversité de contenus créatifs et numériques tels que des vidéos, des expériences immersives, des documentaires, des jeux vidéo, des contenus web ou mobiles, et bien plus encore.

À l’issue des trois jours du Créathon TACIR-Tunis #01 et d’une phase d’idéation de 1 à 2 mois, les jeunes sélectionnés bénéficieront d’un suivi spécifique :

– Le groupe de la composante TACIR-Innov, composé de 5 à 10 projets à fort potentiel créatif, sera accompagné lors des phases de pré-incubation (1 à 2 mois) et d’incubation (6 mois), bénéficiant d’un support technique, business et stratégique.

– Le groupe de la composante TACIR-Créa, également constitué de 5 à 10 projets, illustrera des idées créatives de contenus ou services innovants dans le secteur de la culture digitale. Ces projets seront accompagnés (1 à 3 mois) pour développer des prototypes.

Le Créathon offre également la possibilité de remporter deux prix : un premier prix de 1500 dinars et un deuxième prix de 1000 dinars pour les deux projets les plus innovants.

Le programme TACIR (تسير) (Talents-Arts-Créativité-Inclusion-Recherche) est initié et piloté par l’association AMAVI (Association du MultiMédia et de l’Audio-Visuel) et soutenu par l’Ambassade de Suisse en Tunisie et le Fonds de Solidarité pour les Projets Innovants (FSPI).