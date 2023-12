Foire de l’artisanat du Denden : 16ème édition du 15 au 23 décembre

La Foire de l’artisanat du Denden se déroule pour sa 16ème édition du 15 au 23 décembre 2023 informe l’office national de l’artisanat qui organise ce nouveau rassemblement des artisans à la maison de l’artisanat du Denden avec l’appui du projet ReONA (Renforcement des Capacités de l’Artisanat Tunisien).

Cet événement a pour objectif d’offrir un espace commercial pour exposer et vendre les produits artisanaux, promouvoir la créativité, la productivité et la commercialisation des produits de l’artisanat tunisien à l’échelle locale. Il est placée sous le thème de la promotion du village artisanal du Denden et de la célébration des créations artisanales locales.

Cette manifestation est ouverte aux artisans locaux de Manouba et d’autres régions, les créateurs, les entreprises artisanales et les groupements d’artisans, les médias et presses spécialisés et les structures d’appui à l’artisanat (telles que la Poste, les banques).

Plus de 50 exposants issus des gouvernorats de Manouba, Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Jendouba, Bizerte, Médenine, Sidi Bouzid participeront à cet événement qui mettra en lumière le riche patrimoine artisanal de leurs régions, en plus de 49 artisans de l’excellence installés au village artisanal du Denden.

C’est aussi une occasion pour le grand public, les jeunes, les étudiants des métiers d’art, ainsi que les enfants, de voyager dans le temps lors de leur visite à cette exposition afin de découvrir les richesses de l’artisanat tunisien

Également, un programme de formation a été préparé au profit des exposants à travers une journée de formation dédiée à l’éducation financière pour sensibiliser les artisans sur l’intégration dans l’économie formelle.

Le projet ReONA, un projet de partenariat entre la Chambre des Métiers de Frankfurt-Rhein-Main (HWK) et l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONA), a été approuvé pour une deuxième phase, et a une durée de trois ans du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2025.

Le projet, soutenu financièrement par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), vise à revitaliser le secteur de l’artisanat en Tunisie dans l’objectif d’améliorer la situation de l’emploi et des revenus dans l’artisanat, la gouvernance du secteur de l’artisanat dans les gouvernorats sélectionnés, la concertation entre les acteurs de l’appui à l’artisanat et les représentations des artisans dans les gouvernorats.

