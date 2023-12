Météo en Tunisie : Des pluies attendues et températures en baisse

La météo en Tunisie est marquée par des nuages denses avec quelques pluies dans le nord et le centre, jeudi 14 décembre 2023, devenant temporairement orageuses et parfois fortes dans les régions du nord-ouest, puis s’étendant progressivement aux régions du sud après midi.

Le vent souffle soufflera fort sur le secteur ouest atteignant 40 à 60 km/h près des côtes et dans les hauteurs, et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h dans le reste des régions.

La mer est agitée à forte, devenant localement très agitée la nuit au nord, et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

Les températures sont en nette baisse, avec des maxima compris entre 11 et 16 degrés dans le nord, aux alentours de 09 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et entre 17 et 23 degrés dans le reste des régions.